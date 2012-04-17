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17 апреля 2012, 15:11 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта doctorbormental.ru

Информация о вызове бригады "скорой помощи" Олегу Шеину является недостоверной: специальная бригада медицинских работников была приглашена в здание ЦИК до начала просмотра видеоматериалов и находилась там все время пребывания Шеина в комиссии, по мере необходимости оказывая ему профилактическую медицинскую помощь.

"АН" писали, что появилась из пресс-службы эсеров появилась информация, что ввиду ухудшения самочувствия ночью экс-кандидату в мэры Астрахани Олегу Шеину была вызвана бригада "скорой помощи".

Как сказал представитель ЦИК, эта информация является недостоверной, сообщает Интерфакс. ЦИК заранее пригласил спецбригаду медиков.

Между тем, сегодня Олег Шеин заявил, что если не сумеет выиграть дело о нечестных выборах астраханского мэра в российских судах, то обратится в ЕСПЧ.

Напомним, бывший кандидат в мэры Астрахани Олег Шеин, голодающий уже месяц "за чистые выборы", готов умереть, если власть не пойдёт на компромисс.

По официальным данным, победил на выборах 4 марта кандидат от "Единой России" Михаил Столяров, получивший 60% голосов. За Олега Шеина проголосовало около 30% избирателей. Ранее прокуратура Астраханской области провела проверку поступивших заявлений о нарушениях и возбудила административные дела в отношении председателей 4 горизбиркомов. При этом в прокуратуре отметили, что выявленные нарушения не повлияли на достоверность результатов выборов.

В Москве вечером понедельника глава ЦИКа Владимир Чуров, лидер эсеров Сергей Миронов, экс-кандидат в мэры Астрахани Олег Шеин и представитель "ЕР" Вячеслав Лысаков вместе начали просмотр видеозаписей с избирательных участков, чтобы выяснить, были ли нарушения при подсчете голосов во время выборов мэра Астрахани.

Глава ЦИК РФ Владимир Чуров и лидер "Справедливой России" Сергей Миронов продолжат просматривать видеозаписи с избирательных участков Астрахани без бывшего кандидата на пост мэра города Олега Шеина. Он возвращается в Астрахань.