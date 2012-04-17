Полтавченко проккоментировал слухи о своей отставке

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17 апреля 2012, 14:45 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

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Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко прокомментировал в Twitter распространившиеся слухи о его скорой отставке. "Ждать устанут точно", - написал Полтавченко.



Так он ответил на просьбу другого пользователя сказать тем, кто распространяет слухи об отставке, что они "не дождутся".

Ранее городские СМИ сообщали, что Полтавченко якобы намерен подать в отставку 6 мая. По некоторым предположениям, уже осенью в Петербурге могут пройти выборы губернатора.