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Полтавченко проккоментировал слухи о своей отставке
17 апреля 2012, 14:45 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко прокомментировал в Twitter распространившиеся слухи о его скорой отставке. "Ждать устанут точно", - написал Полтавченко.
Так он ответил на просьбу другого пользователя сказать тем, кто распространяет слухи об отставке, что они "не дождутся".
Ранее городские СМИ сообщали, что Полтавченко якобы намерен подать в отставку 6 мая. По некоторым предположениям, уже осенью в Петербурге могут пройти выборы губернатора.
АН