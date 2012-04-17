Шеин обратится в ЕСПЧ, если проиграет дело о мэрских выборах в судах РФ

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17 апреля 2012, 12:14 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта vesti.ru

Депутат астраханской облдумы эсер Олег Шеин, проигравший выборы мэра столицы региона не исключил возможности обратиться в Европейский суд по правам человека, если российская юстиция окажется не на его стороне.

"Я полагаю, что да, но отношусь к перспективе Страсбурга очень сдержанно. Это все-таки многолетняя перспектива", -сказал Шеин отвечая на на брифинге на вопрос "Интерфакса" о такой вероятности.

"АН" писали, что в Москве вечером понедельника глава ЦИКа Владимир Чуров, лидер эсеров Сергей Миронов, экс-кандидат в мэры Астрахани Олег Шеин и представитель "ЕР" Вячеслав Лысаков вместе начали просмотр видеозаписей с избирательных участков, чтобы выяснить, были ли нарушения при подсчете голосов во время выбором мэра Астрахани.

Глава ЦИК РФ Владимир Чуров и лидер "Справедливой России" Сергей Миронов продолжат просматривать видеозаписи с избирательных участков Астрахани без бывшего кандидата на пост мэра города Олега Шеина. Он возвращается в Астрахань.

По мнению Шеина, решение о продолжении просмотра "является весьма показательным фактором".

"Из 42 участков лично Миронов отметил, что минимум на 20 вообще не показывают бюллетени и отметки в них", — сказал он.

"Просмотр показал, что как минимум на половине избирательных участков подсчет бюллетеней проводился с нарушениями статьи 68 закона об основных гарантиях избирательных прав граждан. Бюллетени не показывались, не оглашались. Бюллетени не подсчитывались надлежащим образом. Понять, за кого голосуют люди, невозможно", заявил Шеин во вторник.

Между тем, в пресс-службе "Справедливой России" рассказали, что ночью во время просмотра видеозаписей Олегу Шеину, который до сих пор голодает в знак протеста против итогов выборов, стало плохо, и ему вызывали скорую помощь.

"Были вызваны медики, ему вкололи глюкозу", — сказали в пресс-службе. После этого Шеин смог продолжить просмотр, который продолжался до 6 утра. В настоящее время он чувствует себя удовлетворительно.

Напомним, бывший кандидат в мэры Астрахани Олег Шеин, голодающий уже месяц "за чистые выборы", готов умереть, если власть не пойдёт на компромисс.

По официальным данным, победил на выборах 4 марта кандидат от "Единой России" Михаил Столяров, получивший 60% голосов. За Олега Шеина проголосовало около 30% избирателей.

Ранее прокуратура Астраханской области провела проверку поступивших заявлений о нарушениях и возбудила административные дела в отношении председателей 4 горизбиркомов. При этом в прокуратуре отметили, что выявленные нарушения не повлияли на достоверность результатов выборов.