Кино на всю ночь про выборы в Астрахани крутят для Чурова и Шеина

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17 апреля 2012, 00:40 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта opolicii.ru

В Москве вечером понедельника глава ЦИКа Владимир Чуров, лидер эсеров Сергей Миронов, экс-кандидат в мэры Астрахани Олег Шеин и представитель "ЕР" Вячеслав Лысаков вместе начали просмотр видеозаписей с избирательных участков, чтобы выяснить, были ли нарушения при подсчете голосов.

Просмотр может продлиться всю ночь. По предварительным данным ЦИКа, нарушения зафиксированы на пяти участках из 203. Сам Олег Шеин утверждает, что речь идет о массовых фальсификациях.

"АН" писали, что бывший кандидат в мэры Астрахани Олег Шеин, голодающий уже месяц "за чистые выборы", готов умереть, если власть не пойдёт на компромисс.

Напомним, 16 марта в Астрахани начал голодовку депутат областной Думы Олег Шеин, баллотировавшийся на пост мэра города. Шеин вместе со своими сторонниками начал бессрочную голодовку в знак протеста против результатов выборов главы города.

По официальным данным, победу на выборах мэра Астрахани 4 марта одержал кандидат от "Единой России" Михаил Столяров (60%). Второе место, набрав менее 30%, занял кандидат от "Справедливой России" Олег Шеин.

Однако он и его сторонники заявили о многочисленных нарушениях при голосовании и выступили с требованием признать итоги выборов недействительными.

Между тем, лидер "Справедливой России" Сергей Миронов в понедельник 16 апреля проиграл в суде дело против лидера ЛДПР Владимира Жириновского, обвинившего его в торговле депутатскими мандатами.