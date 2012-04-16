Горбачев обсудит во вторник с соратниками вопрос об оргкомитете новой партии

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16 апреля 2012, 23:34 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта rus.azatutyun.am

Экс-президент СССР Михаил Горбачев и его сторонники во вторник обсудят создание социал-демократической партии. По его словам, на этой встрече "будет обсуждаться вопрос о создании соответствующего оргкомитета".

Это совещание связано с тем, что фонд Горбачева поступают письма с поддержкой идеи создания новой социал-демократической партии, передает Интерфакс.