Судья не прониклась чувством горечи Миронова от слов Жириновского

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16 апреля 2012, 21:47 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве Савеловский суд в понедельник отказал в удовлетворении иска о защите чести и достоинства, поданного лидером партии "Справедливая Россия" Сергеем Мироновым к председателю ЛДПР Владимиру Жириновскому и ВГТРК.

Отметим, что на этом заседании Миронов не присутствовал: Савеловский суд отказался удовлетворить ходатайство лидера ЛДПР Владимира Жириновского о вызове в суд лидера эсеров.

"Пусть приходит, будем обсуждать. Он ведь обиделся. Есть смысл очной ставки, а его (истца) нет. Мне надоела эта непорядочность", - сказал Жириновский. Однако судья Татьяна Адамова, ссылаясь на закон, решила провести заседание при имеющейся явке.

Сторона ответчика в суде добивалась от представителя истца поясниения, каким образом Миронов испытывал моральные страдания от высказываний Жириновского, если он никак их не оценивает. Представитель Миронова Сергей Попов пояснил, что тот сознательно не стал предъявлять требование компенсации морального ущерба, передает агентство РАПСИ.

"Признание права - одна из форм защиты права", - пояснил свою позицию представитель истца. По его словам, Миронов после сказанных Жириновским слов испытывал чувство горечи и обиды, а также чувство тревоги за потерю доверия граждан России.

В свою очередь Жириновский сообщил суду, что "передачу, вышедшую в эфир в сентябре прошлого года, уже никто не помнит". Ответчик заметил, что в иске должность Миронова указана неверно, поскольку он "никакого отношения к руководству партии не имеет", и напутаны даты выхода в эфир программы. При этом Жириновский зачитал суду ряд публикаций в СМИ, где приводятся примеры "продажи" мест в Совете Федерации, отметив, что Миронов ни разу не обращался в суд по поводу этих многочисленных публикаций.

"Мы конкуренты в политической борьбе, но мы ничего не выдумали. Факты, которые были совершены и изложены за все эти годы в СМИ, говорят, что они имели место быть в Совете Федерации. Прошу в иске полностью отказать", - заключил Жириновский.

Он также попросил суд не опрашивать свидетелей, которые видели "забытую им программу", поскольку он, в противном случае, приведет свидетелей со своей стороны.

В итоге судья Татьяна Адамова вынесла вердикт: в иске Сергею Миронову отказать, передает Интерфакс.

"АН писали, что Сергей Миронов 21 сентября подал в суд иск к Владимиру Жириновскому и компании ВГТРК, с требованием признать факт причинения ему морального вреда и требованием опровергнуть порочащую его "неправду".

Недовольство Миронова вызвали слова Жириновского в эфире телеканала "Россия" о том, что Миронов якобы за взятки предоставлял места в Совете Федерации. Миронов требовал от Жириновского не только извиниться, но опровергнуть эту информацию публично на том же телеканале.

Владимир Жириновский в тот же день изъявил готовность в суде доказать правоту своих слов в эфире "России" о том, что экс-спикер СФРФ получал деньги за места в верхней палате парламента, и раскрыть "коррупционные схемы" Совфеда.

10 октября состоялось первое заседание Савеловского районного суда по иску Миронова к Жириновскому и ВГТРК.