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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Политика

Президент Аргентины покинула Саммит Америк без объяснения причин

15 апреля 2012, 22:31 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер покинула сегодня проходящий в Колумбии Саммит Америк, не дожидаясь его окончания. Причины своего отъезда она оставила без комментариев.


 Как сообщили в администрации президента Колумбии, Киршнер также не принимала участия в торжественном ужине для глав государств. Аргентинский лидер присутствовала только на церемонии фотографирования участников встречи на высшем уровне, а потом отправилась в аэропорт и вылетела в Буэнос-Айрес.
 Наиболее вероятным объяснением является то, что в итоговую декларацию VI Саммита Америк не будет включен пункт о поддержке Аргентины в территориальном споре с Великобританией о Фолклендских /Мальвинских/ островах, о чем ранее сообщил президент Уругвая Хосе Мухика, сообщает ИТАР-ТАСС. Несмотря на высказанную Буэнос-Айресу поддержку со стороны абсолютного большинства участников саммита, делегации США и Канады блокировали включение соответствующего пункта в документ.

Ранее "АН" писали, что USSS отозвала охранников Обамы из Колумбии за связи, порочащие их и USSS.

НС

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