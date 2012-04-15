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15 апреля 2012, 20:35 [ «Аргументы Недели. Украина» ]

Фото с сайта vesti.ru

Популярный в Европе немецкий журнал Spiegel, очевидно, в очередной раз в суде будет доказывать свою правоту. Украинская судоходная компания Varamar готовится подать на него иск за распространение информации о поставках кораблем Atlantic Cruiser оружия сирийскому правительству.

Об этом заявил руководитель компании Александр Варваренко, который является также представителем фирмы White Whale Shipping, зафрахтовавшей данное судно, которое ходит под флагом островного государства Карибского бассейна Антигуа и Барбуда.

По словам Варваренко, корабль вышел из индийского порта Мумбаи с энергооборудованием для одного из проектов в Сирии на борту.

"При этом власти Индии были извещены, что на борту есть также взрывоопасное вещество, используемое в горнодобывающей промышленности, которое предназначалось для Турции и Черногории. Судно дождется прояснения ситуации от германского судовладельца, который представит подлинную информацию, и пойдет в Турцию. Захода в Сирию не будет", - заявил Александр Варваренко, передает ИТАР-ТАСС.

Отметим, что согласно информации Spiegel, судоходная компания Reederei Bockstiegel из собственных источников в сирийской столице узнала, что на борту германского судна Atlantic Cruiser находится 7,2 тысячи тонн среднего и тяжелого вооружения и боеприпасов для правительства Башара Асада. Их загрузили в порту африканского государства Джибути, указав в декларации насосы и запчасти.

Журналисты отмечают, что после этого судно взяло курс на сирийский порт Тартус. В Reederei Bockstiegel было принято решение развернуть его и отправить к берегам Турции до выяснения обстоятельств. Более того, журнал делает предположение, что в Турции судно избавится от своего сомнительного груза и с чистым сердцем будет продолжать обвинять издание во лжи, - говорится на сайте Spiegel.

"АН" писали, что в воскресенье в Сирию прибыла первая группа международных наблюдателей. Накануне Совет Безопасности ООН единогласно одобрил проект резолюции по Сирии. Россия ещё неделю назад согласилась на предложение ООН перевести часть своих наблюдателей с Голланскийх высот в Сирию немедленно.

Напомним, 12 апреля генсек ООН Пан Ги Мун заявил, что обстановка в Сирии стала более спокойной.

Ранее, 11 апреля госсекретарь США Хиллари Клинтон фактически признала, что президент САР Башар Асад все еще находится у власти благодаря тому, что России удается сдерживать в рамках уважения суверенитета республики всех внутренних и внешних "друзей Сирии". А глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Сирии Валидом Муалленом заявил о том, что ответственность за насилие в Сирии несут не только все разномыслящие силы внутри САР, но и влиятельные зарубежные страны.