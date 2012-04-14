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14 апреля 2012, 22:56 [ «Аргументы Недели» ]

Тегеран и страны "шестерки" договорились о проведении следующего раунда переговоров по иранской ядерной программе 23 мая в Багдаде. Об этом заявила верховный представитель ЕС Кэтрин Эштон.



"Мы хотим теперь перейти к устойчивому процессу диалога, - сказала она по завершении встречи в Стамбуле. - Мы будем руководствоваться принципом пошагового подхода". "Мы встретимся 23 мая в Багдаде", - объявила К. Эштон, сообщает «Интерфакс».