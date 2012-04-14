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//Политика

Совет Безопасности ООН дал "добро" по Сирии

14 апреля 2012, 20:13 [ «Аргументы Недели» ]

Совет Безопасности ООН дал "добро" по Сирии

Совет Безопасности ООН сегодня  единогласно одобрил проект резолюции по Сирии. Об этом объявила председательствующая в Совете Безопасности  постпред Соединенных Штатов Америки при ООН Сьюзан Райс.

 Проект предусматривает отправление  передовой группы наблюдателей на сирийской территории.
Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин отметил, комментируя итоги голосования,что одобренный проект более сбалансирован и более объективен, чем предыдущие варианты этого документа, сообщает «Интерфакс».

НС

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