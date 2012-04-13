Собчак готовит прямой эфир из Астрахани с участием Шеина и Жилкина

Телеведущая Ксения Собчак готовится провести программу "Госдеп-2" в прямом эфире из Астрахани, в которой примут участие конфликтующие стороны - голодающий Олег Шеин со своими сторонниками и губернатор Астраханской области Александр Жилкин с группой поддержки.

Сопредседатель петербургского ПАРНАСа Андрей Пивоваров рассказал, что согласие на участие в теледебатах дали экс-кандидат в мэры Астрахани Олег Шеин, блогер Алексей Навальный и депутат Госдумы от "Справедливой России" Дмитрий Гудков. Не исключено, что на передачу Ксении Собчак придет губернатор Астраханской области Александр Жилкин.

По мнению Пивоварова, Жилкин может отказаться в последний момент.

Губернатор Астраханской области не считает нужным участвовать в теледебатах с голодающим "справедроссом" Олегом Шеиным, передает Интерфакс. Глава региона отметил, что в туристической отрасли появилось новое направление - политический туризм, который, решили развивать приехавшие в Астрахань "гости"-оппозиционеры.