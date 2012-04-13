Полиция безопасности Эстонии в своем ежегодном отчёте разместила "страшилку" о российском влиянии на таллинскую мэрию, которая основана на бредовых домыслах. Об этом в пятницу сообщило посольство РФ в Таллине в пятницу.

Полиция безопасности Эстонии (КАПО), которая занимается защитой госинтересов, накануне обнародовала ежегодный отчет, в котором утверждалось, что сотрудники посольства РФ в Таллине могут воздействовать на местных политиков, чтобы проводить через них политику поддержки российских соотечественников.

По мнению КАПО, деятельность таллинского вице-мэра Михаила Кылварта, курирующего в столице вопросы образования и культуры и выступающего за сохранение образования на русском языке, заслуживает самого пристального внимания.

Ведомство считает, что как публичные, так и скрытые контакты Кылварта с дипломатом посольства РФ Юрием Цветковым, показывают, что он может использовать эти контакты, чтобы воздействовать на Кылварта и направлять его действия.

Посольство РФ, в свою очередь, считает неприемлемыми и недопустимыми попытки КАПО определять правомерность обычной дипломатической практики контактов сотрудников иностранного представительства с деятелями оппозиционной парламентской партии, в данном случае с Михаилом Кылвартом.

"Ни в одной демократической стране подобные контакты не считаются "враждебной" деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом", - говорится в заявлении посольства РФ в Таллине, передает РИА Новости.

Российское диппредставительство отмечает, что работа атташе Юрия Цветкова в Эстонии полностью отвечает требованиям соответствующих положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

"Поэтому рассматриваем данную провокацию КАПО в отношении Ю.Д. Цветкова как неуклюжую попытку "взять реванш" за выявление российской стороной несанкционированной поездки группы эстонских дипломатов во главе с послом Сийму Тийком в феврале нынешнего года в город Северодвинск - территорию с регламентированным посещением для иностранных граждан", - отмечает российское диппредставительство.

Российские СМИ сообщили ранее, что посол Эстонии в РФ Симму Тийк с группой сотрудников посольства в феврале без разрешения посетил "с частным визитом" закрытый город Северодвинск, где строят атомные подводные лодки. По словам Тийка, он не знал, что город закрытый и для его посещения необходимо разрешение.

Посольство заявило, что "акция КАПО в отношении российского дипломата не останется без последствий и, безусловно, негативно скажется на российско-эстонских отношениях".

"АН" писали, что с февраля в Эстонии не осталось ни одной партии в названии которой содержалось бы слово "русская".