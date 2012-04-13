Справороссы потребовали у Путина и Медведева отправить в отставку Нургалиева

Представители "Справедливой России" обратились к действующим президенту РФ Дмитрию Медведеву и премьер-министру России Владимиру Путину с требованием отправить в отставку главу МВД Рашида Нургалиева.

По словам "справоросса" Геннадия Гудкова, лично к Рашиду Нургалиеву у эсеров претензий нет. Главу МВД знают как порядочного человека, передает "Эхо Москвы". "Но все прекрасно знают также, что такой должности в правительстве – "хороший человек", наверно, все-таки еще не придумали", - отметил Гудков.

"Справедливая Россия" считает, что на главе министре внутренних дел лежит ответственность за полный провал реформы, которая подрывает доверие не только к МВД, не только к правоохранительной системе, но и к власти в целом.

Напомним, Рашид Нургалиев отчитывается в пятницу перед депутатами Госдумы в связи с инцидентом в казанском отделении полиции "Дальний" , где после пыток сканчался задержанный мужчина.