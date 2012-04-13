Губернатор Краснодарского края Ткачев: Время обновлять команду

Губернатор Краснодарского края Александр Ткачев готовит массовую отставку кубанских чиновников. Глава региона уволит всех своих заместителей и глав департаментов администрации края.

В микроблоге Ткачева в Twitterе он написал, что "долго думал и принял очень непростое решение".

"В отставку отправятся все высшие должностные лица администрации края. Если конкретно – это мои заместители, советники и руководители всех краевых департаментов и управлений. Без исключений", – пишет кубанский губернатор.

"По каждой открывшейся вакансии вопрос буду решать очень придирчиво. Время обновлять команду", – подчеркнул Ткачев.

Заявление об увольнении по собственному желанию 11 апреля первым написал вице-губернатор Краснодарского края Алексей Агафонов, сообает ИТАР-ТАСС. "Согласно законодательства, высшие должностные лица, к которым относятся и вице-губернаторы, должны пройти процедуру переназначения.

Никаких отдельных решений по Агафонову губернатор не принимал", - уточнила пресс-секретарь главы администрации Анна Минькова. По ее словам, Александр Ткачев всегда являлся противником автоматического переназначения должностных лиц.

Напомним, Александр Ткачев в ближайшие дни заступает на четвертый срок исполнения обязанностей главы региона. Впервые Ткачев был выбран губернатором 3 декабря 2000 года.