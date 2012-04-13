Лавров: Россия выступает против новых санкций в отношении Северной Кореи

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва выступает против новых санкций в отношении Северной Кореи. Тем не менее, власти РФ считают, что Совет Безопасности ООН должен отреагировать на запуск Пхеньяном ракеты.

Слова Лаврова приводит РИА Новости. Ранее АН писали о том, что Северная Корея в пятницу, 13 апреля совершила попытку запустить ракету со спутником, однако запуск оказался неудачным - ракета развалилась на части. "Большая восьмерка" уже осудила это запуск.