Верховная рада Украины ночью приняла новый Уголовно-процессуальный кодекс

Минувшей ночью Верховная рада Украины приняла новый Уголовно-процессуальный кодекс. Новый документ заменит действующий кодекс, принятый в 1961 году. Украинский парламент подал к новому УПК около 4 тысяч поправок.

Рассмотрение кодекса затянулось на три дня. Закон поддержал 251 депутат при 226 необходимых голосах, пишет РБК. Уголовно-процессуальный кодекс содержит 614 статей. Принятый депутатами документ сокращает возможности для досудебного ареста и возвращения дела на повторное рассмотрение. Новый УПК Украины призван уменьшить бюрократизацию уголовного процесса. Документ устанавливает четкий перечень оперативно-разыскных действий и порядок их осуществления.