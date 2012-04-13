Лавров: Россия и США не добились компромисса по ПРО

Россия и Соединенные Штаты не достигли компромисса по ПРО. В ходе встречи стороны сошлись во мнении, «что эксперты должны продолжать работу», заявил в пятницу, 13 апреля глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, "согласие по ПРО у России и США не вырисовывается". "Мы будем добиваться того, чтобы наша позиция была в полной мере учтена", - сказал Сергей Лавров, передает «Интерфакс». По словам главы внешнеполитического ведомства, российские дипломаты объяснили американским коллегам, какие риски они видят в четырехэтапном адаптивном плане. "Мы рассчитываем на то, что профессиональные контакты позволят выявить возможность договориться таким образом, чтобы эта система не создавала угроз и рисков стратегической стабильности в глобальном масштабе", - заявил министр. США намерены провести саммит РФ-США после вступления Владимира Путина в должность президента России, отметил Лавров.