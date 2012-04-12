За поддержку Шойгу эсеры исключили из партии главу своей фракции в Мособлдуме

За публичную поддержку кандидатуру Сергея Шойгу на пост губернатора Московской области вопреки решению вышестоящего руководства, глава фракции "Справедливая Россия" в Мособлдуме Иван Чарыжкин в четверг исключен из партии.

Чарыжкина исключили из партии всеобщим голосованием бюро, сообщили в пресс-службе партии "Справедливая Россия", передает Интерфакс.

"АН" писали, что бюро "СР" обсудит в четверг, 12 апреля, вопрос о дальнейшем пребывании в партии ее членов - депутатов Мособлдумы, которые поддержали кандидатуру Шойгу на пост губернатора Подмосковья.

Ранее лидер эсеров Сергей Миронов пригрозил исключением из партии членам фракции в Мособлдуме, проголосовавшим за Шойгу. Он пояснил, что у справороссов лично к Шойгу нет претензий, но голосовать за сопредседателя Высшего совета "Единой России" члены другой партии, которая находится к ней в оппозиции, не должны были.

Напомним, 5 апреля Мособлдума единогласно наделила Сергея Шойгу полномочиями губернатора Московской области. "За" проголосовали все 46 депутатов. Теперь экс-министр МЧС Шойгу готовится к смене деятельности.

Церемония его вступления в должность состоится 11 мая.