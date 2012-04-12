Дмитрий Медведев поздравил президента ЮАР с 70-летием

Дмитрий Медведев в ходе разговора с президентом ЮАР Джейкобом Зумой поздравил южноафриканского лидера с 70-летним юбилеем. Кроме того, глава государства направил лидеру ЮАР поздравительную телеграмму.

Главы России и ЮАР во время разговора выразили удовлетворение достигнутым уровнем взаимопонимания и сотрудничества между двумя странами как в двусторонних делах, так и в многостороннем формате. "С Вашим именем народ ЮАР по праву связывает последовательные социально-экономические преобразования и укрепление суверенитета страны, рост ее авторитета на международной арене. Хотел бы особо отметить Ваш большой личный вклад в формирование нового качества российско-южноафриканских отношений, в основе которых - конструктивное партнерство в двусторонних и международных делах", - говорится в телеграмме Медведева.