В поддержку голодающим Астрахани едет делегация петербургских эсеров

Петербургское отделение "Справедливой России" идёт на помощь однопартийцам в регионе. Делегация питерских эсэров примет участие в мероприятиях в поддержку Олега Шеина, которые состоятся в Астрахани в субботу.

"В составе нашей делегации будут члены партии, которые баллотировались в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга на выборах 4 декабря и прекрасно знают, что такое массовые фальсификации на выборах. Возглавит делегацию член бюро регионального отделения партии Надежда Тихонова. У нее лично, как и у многих членов нашей партии, фальсификаторы и мошенники на прошедших выборах украли победу",- сообщила "АН" Оксана Дмитриева.

Важно отметить, что по итогам выборов 4 декабря региональное отделение "Справедливой России" в Санкт-Петербурге подготовило и направило в суд 26 исковых заявлений.

"Нам удалось собрать и представить в суд неопровержимые доказательства массовых нарушений и фальсификаций. И каков результат? В настоящее время ни одного выигранного дела! Суд не обратил внимания ни на переписанные и поддельные протоколы, и на вбросы, не заметил разницу между данными итоговых протоколов и цифрами, которые были введены в итоге в систему ГАС "Выборы",- негодует Оксана Дмитриева.

Она утверждает, что "даже самые наглые и циничные нарушения были оправданы судом".

"Поэтому наши коллеги отправятся в Астрахань, чтобы поддержать Олега Шеина и его товарищей в борьбе за честные выборы и выразить собственное отношение к тому, что на самом деле происходит с соблюдением закона о выборах в нашей стране",- сообщила "АН" Оксана Дмитриева.



Оксана Дмитриева также заявила, что в субботу отправится в Астрахань лично, чтобы поддержать соратников и коллег.