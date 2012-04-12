В собственности Хлопонина автомобили - Бентли, Ягуар и Мерседес

Вице-премьер Александр Хлопонин за 2011 год заработал больше всех членов правительства. Его доход в прошлом году составил 484 миллиона рублей. В собственности Александра Хлопонина имеются автомобили иностранного производства - Bentley Arnage, Jaguar-Daimler, Mercedes Benz.

В гараже вице-премьер стоит и мотоцикл Harley-Davidson. Еще у него в собственности катер "Фантом". Александр Хлопонин зарегистрировал недвижимое имущество: 17 земельных участков под жилищное строительство, еще 6 объектов недвижимости, 6 земельных участков под рекреационные цели, в том числе один площадью 8 тысяч квадратных метров в Италии, а также жилой дом в Италии площадью более 800 квадратных метров, передает ИТАР-ТАСС.

В личном автопарке премьер-министра Владимира Путина только машины отечественного производства - две автомашины "Волга" ГАЗ-21 и "Нива" ВАЗ-2121. Прицеп "Скиф" Путин унаследовал от отца. И доход у него значительно скромнее - 3 млн. 661 тысяч 765 рублей.