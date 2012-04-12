«Все это не входит в компетенцию председателя правительства»

Владимир Путин представил Госдуме свой последний ежегодный доклад в качестве председателя правительства России. Без малого четыре часа он общался с депутатами и отвечал на их вопросы. Специально для «АН» на вопрос «И как вам выступление в Госдуме премьер-министра и избранного президента одновременно?» отвечают…



Александр Шохин, президент РСПП:

«Сами вопросы задавались избранному президенту»

- Выступление Путина совмещало в себе и отчет правительства, вытекающий из конституционных полномочий Госдумы, и более широкий разговор с парламентом по ключевым проблемам, а через него - и с российским народом. И, конечно, это выступление связано, в том числе и с будущей позицией премьер-министра, а именно - с его президентскими полномочиями. Это было видно во время ответов на вопросы фракции КПРФ - и по поводу изменения Конституции относительно избрания президента на два срока подряд, и о лишении президента полномочий, о результатах выборов муниципалитетов, о понятии «русский или российский народ». Все это, безусловно, не входит в компетенцию председателя правительства, отчитывающегося перед парламентом. И сами вопросы задавались избранному президенту, и ответы давались, исходя из видения Владимира Путина как избранного президента. В целом, многое из прозвучавшего в выступлении получило дополнительное подтверждение. В частности, нам, бизнесу, очень важно было услышать, не изменилась ли позиция председателя правительства, касающаяся института уполномоченного по правам предпринимателей, и очень важна его позиция по вступлению в ВТО. Вообще был поднят целый ряд экономических тем, которые имеют отношение и к политике будущего правительства, и к позиции президента России. Исходя из наших представлений, тот же уполномоченный по правам предпринимателей должен быть влиятельной фигурой, одновременно взаимодействуя и с президентом, и с премьером. Мы уже отправляли в правительство соответствующие предложения о том, что это должен быть статусный чиновник ранга вице-премьера, который по должности является заместителем председателя Совета по делам предпринимательства, а председательствовать там должен сам президент России. Хотя это и частный пример, но я лишь хотел подчеркнуть, что многие вещи и в отчете, и в ответах на вопросы прозвучали так, что это дает нам возможность в инструментально прикладном плане продолжить диалог с правительством и президентом – как с действующим, так и с избранным. Этот диалог касается реализации различного рода мер, связанных и с улучшением предпринимательского климата в стране, и с улучшением положения предпринимательства как класса, а также с налаживанием более эффективного диалога бизнеса и власти.

Оксана Дмитриева, первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам, доктор экономических наук, профессор (фракция «Справедливая Россия»):

«Жалею, что не поставили палатки»

- Формально это был отчет правительства за 2011 год. Поэтому хотелось услышать не продолжение рекламной кампании кандидата в президенты о том, что он хотел бы поставить себе в заслугу за всю свою деятельность, начиная с 2000-го года, а все-таки что конкретно было сделано именно в 2011 году, и какие задачи были решены. Почему при сверхблагоприятной экономической конъюнктуре Минэкономики уточняет прогноз в сторону снижения? Почему при высоких ценах на нефть у нас сильнейший отток капитала из страны? Каким образом происходит реструктуризация экономики и стимулирование инновационного развития? Какие социальные проблемы решены именно в 2011 году? Что делается с кризисом в пенсионной системе, и какое влияние на бизнес оказало повышение социального налога? Как в 2011 году росли тарифы, и что делалось для ограничения их роста? Некоторые вещи из сегодняшнего отчета просто противоречили его предвыборным статьям. То есть, с одной стороны, правильная декларация, с другой, механизмы, которые полностью этому не соответствуют. Что касается того, был ли демарш нашей партии подготовлен заранее или это была импровизация, точно сказать не могу, потому что в понедельник, когда у нас была фракция, я была в Петербурге… Еще 4 декабря 2011 года мы не признали результатов выборов ни в Астрахани, ни в Петербурге. По этому поводу было предложение нашего премьер-министра: идти в суд. И вот я, как законопослушный человек, представляющий свой регион, склонный к использованию парламентских форм борьбы и судебных инстанций, вместе с коллегами полностью собрала доказательную базу, и мы пошли в суд с жалобами на вопиющие нарушения, которые были на более чем 220 участках Санкт-Петербурга. У нас было 25 исков в районные суды, и один – в городской. Но не было принято ни одного судебного решения по совершенно очевидным вопросам, где только слепоглухонемой ничего бы не увидел и не услышал! То есть судебные процессы выглядят просто как издевательство. И что тут можно сделать? Так что Шеин делает единственно возможную вещь! Я сама три месяца ходила на все судебные заседания, и большего количества исков, чем мы, не подал никто. Но теперь я уже жалею, что мы еще 5-го декабря не поставили палатки.

Ольга Крыштановская, руководитель Центра изучения элит Института социологии РАН:

«Потом в зале возник какой-то шум»

- В этом выступлении у Путина была и президентская составляющая, и премьерская. Но все-таки больший упор он делал на вещи, которые входят в его премьерские полномочия. Он очень много говорил об экономике, социальной сфере, то есть о том, чем занимался, будучи премьером. По-моему, Путин, в течение четырех лет работая премьер-министром, очень многое приобрел для себя. Сейчас он крепче стоит на ногах, а его первое премьерство было немного игрушечным: тогда директора ФСБ на несколько месяцев назначили премьером, и он просто не успел никуда толком и вникнуть. А сейчас Путин напитался знаниями о состоянии экономики, и видно, что он очень неплохо разбирается и в финансах, и в промышленности, и в сельском хозяйстве. Он уверенно говорит на все эти темы, и создалось впечатление, что ему легче говорить об этом, нежели о таких достаточно абстрактных вещах, как, скажем, политическая стратегия. Что касается так называемого демарша членов партии «Справедливая Россия», то по телевизору была такая картинка: Путин, не прекращая, отвечал на вопросы Драпеко, потом в зале возник какой-то шум, премьер потерпел и через какое-то время сделал замечание «пожалуйста, потише!», а потом продолжал говорить. Он говорил уверенно, и этот уход не произвел на него никакого впечатления. Сначала я даже не поняла, что кто-то ушел, а просто подумала, что кто-то с чем-то не согласен, кричит и задает из зала какие-то вопросы. И только позже в Интернете я прочитала, что фракция «справедливороссов» покинула зал. То есть Путин такие удары, а вернее – уколы, держит абсолютно легко. Если бы я в Интернете об этом не прочитала, то и не узнала, что что-то произошло, хотя смотрела все в прямом эфире по ТВ.

Иван Мельников, первый заместитель председателя Госдумы (фракция КПРФ):

«Союз олигархов и бюрократов»

- Невооруженным взглядом видно, что у прозвучавших цифр роста и «расцвета» есть двойное дно. Нам говорят, что Резервный фонд вырос за 2011 год на 36 млрд. долларов, а банковские чиновники сообщают, что только за первые два месяца текущего года из страны ушло уже около 30 млрд. долларов. Нам говорят, что улучшается демография, а Росстат сообщает, что в январе 2012 года в 1,2 раза увеличилось число умерших по сравнению с числом родившихся. И этот разговор тезисом на тезис можно вести просто до бесконечности! По-моему, все это выступление выглядело, как попытка какого-то статистического гипноза, не политический или социально-экономический, а технико-бюрократический разбор положения дел в стране. Вся эта пирамида цифр очень хорошо замаскировала груду проблем. И хотя Владимир Путин подчеркивал, что это объективные показатели, мы не можем идти к своим избирателям с такими сводками. Мы вместе с народом смотрим на реальную жизнь, а в ней этих увеличений в проценты и в разы не видно и совсем не чувствуется. Что уж говорить о тех показателях, где Россия якобы превысила показатели СССР… Острота проблемы заключается не в возможностях страны, а в механизмах распределения социальных благ, которые сориентированы сегодня на союз олигархов и бюрократов. Те же упомянутые «более 2000 новых заводов и производств» - не столько рычаг роста, сколько база эксплуатации наемного труда и повышения прибыли частных лиц.