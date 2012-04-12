На пост главы Мурманской области подобрали троих кандидатов

Сегодня единороссы представят три кандидатуры на пост губернатора Мурманской области президенту РФ Дмитрию Медведеву.

Тройку кандидатов в губернаторы Мурманской области составят и. о. губернатора Марина Ковтун, вице-губернатор Павел Богушевич и гендиректор Мурманского морского рыбного порта Владимир Соколов, пишет "Коммерсантъ".

В администрации президента и "Единой России" от комментариев воздерживаются.

По версии издания, наибольшие шансы на утверждение у Ковтун. Она была назначена и. о. губернатора после того, как глава региона Дмитрий Дмитриенко досрочно сложил полномочия. Это назначение оказалось неожиданностью для большинства бизнес-групп, которые имеют интересы в регионе. Марина Ковтун до назначения работала заместителем гендиректора Кольской горно-металлургической кампании (дочернее предприятие ОАО "Норильский никель") и возглавляла фракцию "Единой России" в заксобрании Мурманской области.

Вице-губернатор Павел Богушевич ранее возглавлял Мурманский комбинат хлебопродуктов, комитет сельского хозяйства области.

Глава Мурманского морского рыбного порта Владимир Соколов возглавил предприятие пять лет назад.