Рассмотрит ли Госдума отставку Нургалиева

Представители "Справедливой России" внесли накануне на рассмотрение Государственной думы проект постановления, в котором предлагают отправить в отставку главу МВД РФ Рашида Нургалиева.

Эсеры заявили, что 12 апреля соответствующий документ будет предложен на рассмотрение Совета Думы.

О намерении поддержать отставку министра заявили в ЛДПР. КПРФ и "Единая Россия" намерены дождаться выступления министра.

В пятницу, 13 апреля министр внутренних дел Рашид Нургалиев выступит перед депутатами в рамках правительственного часа. Поводом для приглашения Нургалиева в Думу стал инцидент в казанском отделе полиции "Дальний" в Татарстане, где задержанный скончался после жестоких издевательств сотрудников полиции.