Бывший кандидат в мэры Астрахани Олег Шеин готов умереть

Бывший кандидат в мэры Астрахани Олег Шеин, голодающий уже 28-ой день "за чистые выборы", готов умереть, если власть не пойдёт на компромисс.

Представитель "Справедливой России" заявил, что добивается только одного – честных и чистых перевыборов мэра города, пишет сегодня "Коммерсант". Олег Шеин ожидает прибытия представителей ОБСЕ.

Напомним, голодовку в штабе астраханского отделения эсеров 16 марта начали 12 человек. Они выступают против результатов выборов мэра Астрахани. Олегу Шеину и его сторонникам предоставят видеозаписи с 200 участков с избирательных участков.

По мнению экс-кандидата на должность мэра, решение предоставить участникам акции видеоматериалы с избирательных участков - это издевательство: скачивать по три-четыре участка в день.

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов прибыл в Астрахань, чтобы попытаться решить ситуацию с голодовкой эсеров во главе с Олегом Шеиным, протестующих против итогов выборов мэра.

"Выехали из аэропорта, впереди и сзади непрошенные две машины ГИБДД. Остановились. Подошел гаишник, спросили его, в чем дело? Ответил - мне приказали Миронова сопровождать. Сказал, что нам этого не надо. Тронулись. Вроде, отстали", - пишет Миронов в своем микроблоге в Твиттере.

К голодающим прибыл и председатель партии "Справедливая Россия" Николай Левичев."Миронов и Левичев прибыли к нам в штаб", - написал в своем микроболге в Tвиттере депутат Госдумы от "Справедливой России" Дмитрий Гудков.

Он также пожаловался в сети, что лужайку в сквере Кирова, где сидели активисты партии на матрасах, залили водой.