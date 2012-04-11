Главы МИД стран-членов G8 собрались в Вашингтоне

Министры иностранных дел стран-членов "Группы восьми" прибыли в Вашингтон для участия в конференции. На саммит прибыли главы внешнеполитических ведомств США, России, Канады, Италии и Японии.



Делегации этих стран приветствовала госсекретарь США Хиллари Клинтон.

Министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии, как ожидается, прибудут в Вашингтон позднее.

Как сообщалось, центральными темами для обсуждения на встрече министров станут ядерные программы Ирана и КНДР и ситуация в Сирии, сообщает «Интерфакс».

Кроме того, программой предусмотрена двусторонняя встреча главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Клинтон, в ходе которой в первоочередном порядке будет обсуждаться тема приговора, вынесенного американским судом россиянину Виктору Буту.



