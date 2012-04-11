Российским самолетам не было никакого дела до японского эсминца

Полеты российских противолодочных самолетов Ил-38 над акваторией Японского моря проводились с целью летной подготовки командиров экипажей и никак не связаны с нахождением там японского эсминца "Меко".



Самолеты Тихоокеанского флота 11 апреля появились над акваторией Японского моря для выполнения мероприятий боевой подготовки, учебные полеты в этом регионе проводились уже несколько дней. В рамках учебных полетов российские экипажи вели поиск подводной лодки условного противника, при этом цели слежения за иностранными кораблями у российских экипажей не было.

В Восточном военном округе подчеркнули, что полеты авиатехники военного назначения выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ с другими государствами. Все вылеты самолетов авиации ТОФ ВВО строго регламентируются командованием объединения и проводятся под контролем органов управления воздушным движением, сообщает ИТАР-ТАСС.

Японские СМИ 11 апреля сообщили о появлении российских самолетов-разведчиков Ил-38 над японским эсминцем "Меко" и выступили с предположением, что Ил-38 собирали сведения об американской системе "Иджис", установленной на эсминце.

Эсминец "Меко" приведен в полную боевую готовность, чтобы сбить северокорейскую ракету "Ынха-3" в том случае, если ее траектория пройдет по японской территории. Северная Корея планирует отправить в космос ракету-носитель "Ынха-3" ("Млечный путь"), которая выведет на орбиту спутник связи "Кванменсон-3" ("Яркая звезда"). Южная Корея и Япония опасаются, что под видом запуска спутника Пхеньян проведет испытания баллистической ракеты.



