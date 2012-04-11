Путин: в новом составе правительства произойдут существенные изменения
11 апреля 2012, 15:06 [ «Аргументы Недели» ]
Премьер-министр РФ Владимир Путин в Госдуме сегодня заявил, что произойдут существенные изменения при формировании нового состава правительства. Избранный президент не исключил, что в кабинет министров могут быть приглашены представители различных политических сил.
"Я уже неоднократно говорил и могу подтвердить: мы существенным образом будем менять управленческую команду", - сказал Путин, отвечая на замечания депутатов о неэффективности работы нескольких министров, в частности, образования, здравоохранения и обороны.
Ожидается, что премьер-министром станет Дмитрий Медведев.