"Справороссы" во главе с Мироновым покинули зал Госдумы

Фракция "Справедливая Россия" во главе с ее руководителем Сергеем Мироновым покинула зал заседаний Госдумы. Эсеров не устроил ответ премьер-министра РФ Владимира Путина, выступающего с отчетом о деятельности правительства на вопрос о ситуации в Астрахани.

По словам Миронова, Путина просили дать его личную оценку тому, что происходит в Астрахани. "Ответ премьера нас не удовлетворил. Когда премьер говорит, что он деталей не знает... Обо всем он проинформирован", - рассказал Миронов.

"Мое личное мнение заключается в том, что если нарушения такие, которые могут поставить под сомнение сами результаты, то тогда, соответственно, суд должен принять решение об отмене. Если суд не найдет оснований для отмены, тогда нужно согласиться с его результатами. Насколько мне известно, ваш коллега Шеин голодовку начал, а в суд не обращался до сих пор. Честно говоря, даже странновато. Чего голодать, если суд, может, еще разберется и все согласятся с результатами разбирательства. Надо в суд обратиться", - цитирует Путина РИА Новости.

"Окончательное решение должен принять суд. Эта инстанция, с решением которой мы все должны согласиться.", - ответил Путин на вопрос Елены Драпеко.

Путин никак не отреагировал на демарш депутатов от "Справедливой России", передает Интерфакс. После ухода эсеров в зале поднялся шум, премьер попросил: "Можно потише, а то трудно коммуницировать".