Путин: При вступлении в ВТО Россия должна выжать максимум пользы

Премьер-министр РФ Владимир Путин отчитываясь перед депутатами и министрами, заявил, что Россия при вступлении в ВТО должна выжать максимум пользы для собственного развития.

Глава правительства, выступая перед Госдумой с отчетом о работе кабинета министров, отметил, что ряд вопросов от депутатов посвящены предстоящему вступлению России в ВТО.

Как сказал Путин, в «ВТО можно вступать бездумно и без толку». «Даже вредные последствия можно огрести - и мы знаем такие примеры. А можно так, как, например, некоторые страны, которые сумели выжать из формата ВТО максимум пользы для собственного развития», - сказал премьер, избранный президентом.

По мнению Путина, России надо использовать инструменты ВТО в своих интересах, «как это делают старожилы организации». Он уверен, что членство в ВТО в стратегическом плане даст мощный импульс для динамичного, инновационного развития российской экономики, передает РИА Новости.

«Ее открытость, рост конкуренции на пользу гражданам России, а для нашего производителя необходимый стимул. Это новые рынки и новые перспективы, которые мы пока еще не привыкли видеть и верно оценивать. Наконец, членство в ВТО открывает возможность цивилизованно, в правовом поле отстаивать наши интересы», - заявил Путин.

Ранее председатель правительства заявил, что Россия в ближайшие три года войдет в число пяти крупнейших экономик мира.