Премьер-министр РФ Владимир Путин, выступая сегодня в Госдуме, заявил, что Россия в ближайшие три года войдет в число пяти крупнейших экономик мира. Путин, избранный президентом, отчитался о проделанной работе своего правительства и рассказал о новых задачах.

Говоря, что в ближайшие два-три года Россия войдёт в число пяти крупнейших экономик мира, он отметил, что речь идет об увеличении такого показателя как ВВП, рассчитанный по паритету покупательной способности (ППС), передает РИА Новости.

По предварительным оценкам, Россия в 2011 году с объемом ВВП, рассчитанным по ППС, может занять шестое место.Согласно данным МВФ, по итогам 2010 года Россия по объему ВВП, рассчитанному по ППС, занимала восьмое место.

По данным Росстата, в 2011 году ВВП РФ составил 54,585 триллиона рублей (порядка 1,797 триллиона долларов).Путин напомнил, что Россия показывает самые высокие темпы экономического роста среди стран "восьмерки".

Но необходимо уделить особое внимание проблеме имущественного расслоения в стране и сделать механизмы определения МРОТ более справедливыми, передает Взгляд.ру. Глава правительства подчеркнул, что "позитивная динамика отмечается по всем ключевым показателям развития России", в то время как "в некоторых странах Европы, других регионах мира кризис перерос в хроническую форму, в затяжную рецессию и застойную безработицу", "бюджетный дефицит и банкротство государственных финансов стали настоящей удавкой для государств, теряющих сегодня право на суверенные решения".

Он привел пример, что у США госдол превысил 100%, в Еврозоне - почти 90%, в то время как в России - ниже 10% ВВП. Это является одним "из самых лучших показателей в мире", у точнил он. Путин подчеркнул, что России "не нужно ни к кому идти с протянутой рукой".