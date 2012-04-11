МИД РФ: не стреляйте в журналистов! Пусть сообщают, что увидят в Сирии

Не подвергать угрозе жизни журналистов, освещающих события в Сирии призвал глава МИД РФ Сергей Лавров накануне. Он сообщил, что в ближайшее время по просьбе ООН в САР будут направлены российские наблюдатели.

Россия по-прежнему категорически выступает за скорейшее прекращение любого насилия в САР и решение всех проблем национальной повестки дня самими сирийцами на путях инклюзивного диалога без иностранного вмешательства и каких-либо иных нарушений и ущемлений суверенитета Сирии.

Министр иностранных дел России сделал акцент на том, что Совбез ООН не требовал, как пытаются преподнести заинтересованные лица, а призвал правительство Сирии и всю оппозицию сложить оружие.

Сергей Лавров подчеркнул, что Россия получила информацию о начале выполнения сирийским руководством положений плана Кофи Аннана, касающихся использования армии и тяжелой техники в городах.

"Скажу откровенно, мы высказали сирийским коллегам российские оценки ситуации. Считаем, что действия Дамаска по выполнению соответствующих положений плана могли бы быть более активными и решительными. Об этом мы говорили предельно откровенно. С другой стороны, мы не можем игнорировать общеизвестный факт, что предложения К.Аннана так и не были приняты рядом, если не большинством, оппозиционных групп, включая небезызвестный Сирийский национальный совет", - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на на вопросы СМИ в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии Валидом Муаллемом, в Москве 10 апреля 2012 г., передает пресс-служба МИД РФ.

Поэтому сейчас Россия призывает всех оппозиционеров и все государства, имеющие возможность воздействовать на политическую и, особенно, вооруженную оппозицию, употребить это влияние в целях незамедлительного прекращения огня всеми сторонами, как это и предусмотрено планом К. Аннана.

"Об этом я в очередной раз вчера говорил Министру иностранных дел Турции А. Давутоглу во время телефонного разговора. Об этом же я буду говорить в рамках встречи министров иностранных дел "Большой восьмерки" в Вашингтоне 11 апреля 2012 г.", - подчеркнул Сергей Лавров.

Учитывая противоречивую информацию, поступающую с разных сторон, по мнению министра, ключевое значение для успеха миссии Кофи Аннана приобретает вопрос о скорейшем направлении в Сирию международных наблюдателей -полное и устойчивое прекращение огня, согласно этому плану, возможно только на обоюдной основе, когда все стороны будут сотрудничать со спецпосланником с этой целью при создании и наличии эффективного механизма наблюдения.

"Одобрив план К. Аннана, Совет Безопасности ООН поручил Генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну представить предложения о таком механизме наблюдения. Эти предложения пока не представлены. Рассчитываем, что они поступят в самое ближайшее время. Вопрос очень срочный", - подчеркнул глава МИД РФ.

В качестве первого шага обсуждалось формирование небольшой изначальной группы наблюдателей, которые могли бы прибыть в САР в самое ближайшее время из числа тех, кто работает в рамках миссии ООН на Голанских высотах.

"Сделать это можно очень быстро. Секретариат ООН адресовал просьбу к России и ряду других стран о согласии на направление своих граждан из числа служащих контингента на Голанских высотах в миссию по наблюдению за прекращением огня. Российская сторона дала на это свое согласие. Рассчитываем, что и все остальные, к кому обратился Секретариат, поступят так же и быстро", - отметил Сергей Лавров.

Сейчас в переговорах между инспекторами ООН и сирийским правительством наступил перерыв. Надеюсь, что он будет непродолжительным, и работа возобновится в самые ближайшие дни для ее дальнейшего завершения без каких-либо промедлений.

"Присутствие наблюдателей (надеюсь что они появятся там в самые ближайшее дни) является важнейшим фактором, который позволит нам иметь более объективную картину происходящего в Сирии и судить о том, кто из сторон выполняет свои обязательства о прекращения огня, а кто - нет", - заявил Глава МИД РФ.

Безусловно, объективность восприятия ситуации во многом зависит от того, как ее освещают СМИ, насколько свободный доступ они имеют в любую точку Сирии.

"Это предусмотрено планом К.Аннана и российской позицией. В последнее время сирийская сторона выдала дополнительные аккредитации многим представителям зарубежных СМИ, в том числе и российским", - сказал Сергей Лавров.

Глава МИД призвал сирийское правительство и всех, кто с оружием в руках воюет с правительственными силами в Сирии, не допускать каких-либо угроз жизни и здоровью журналистов. Это позволило бы представителям посещать любую точку на территории САР и объективно освещать происходящие там события. Это очень важно для тех решений, которые будут приняты и которые имеют колоссальное значение для судеб всего региона и, может быть, даже за его пределами.

"АН" писали, что 8 апреля власти Сирии заявили, что не готовы к повторению сценария резкой эскалации насилия в САР.