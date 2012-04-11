Госдеп США: Россия мешает расшатать кресло президента Сирии Асада

Сирийский президент Башар Асад все еще находится у власти благодаря тому, что России удается сдерживать в рамках уважения суверенитета САР всех внутренних и внешних "друзей Сирии". Это фактически признала госсекретарь США Хиллари Клинтон.

"Их отказ присоединиться к нам в принятии неких конструктивных мер позволяет Асаду оставаться у власти, хорошо вооруженным и имеющим возможность игнорировать требования собственного региона, народа и мира", - сказала Клинтон, выступая во вторник вечером в военно-морской академии в городе Аннаполис штата Мэриленд, передает РИА Новости.

Госсекретарь США подчеркнула, что в Сирии существует угроза гражданской войны, и пообещала во время встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым попытаться склонить РФ хотя бы к совместному принятию тех мер, которые позволят обеспечить доставку гуманитарной помощи сирийскому народу.

"АН" писали, что в последнее время многократно звучали откровенные признания в том, что Госдепу США не нравится Башар Асад, как президент Сирии. Что оправдывает опасения Москвы и Пекина, в том, что может быть произведена попытка "ливийского сценария", при котором может осуществляться внешнее силовое вмешательство.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Сирии Валидом Муалленом заявил о том, что ответственность за насилие в Сирии несут не только все разномыслящие силы внутри САР, но и влиятельные зарубежные страны. Кроме того, министр сообщил, что намерен обсудить на саммите возможность оказания влияния на представителей оппозиции в Сирии для выполнения ими плана спецпредставителя ООН и ЛАГ Кофи Аннана.

В среду и четверг в Вашингтоне пройдет саммит глав МИД стран "восьмерки". Двусторонняя встреча Клинтон и Лаврова назначена на четверг.

Напомним, 8 апреля власти Сирии заявили, что не готовы к повторению сценария резкой эскалации насилия в САР после того как главком боевого крыла оппозиции Рияд аль-Асаад, отказался предоставлять властям страны письменные гарантии прекращения огня.



В Сирии более года не прекращаются антиправительственные протесты. Ежедневно поступают сообщения о гибели людей - как мирных граждан, так и сотрудников силовых структур.

По данным ООН, общее число жертв превысило 9 тысяч человек. Сирийские власти заявляют, что в столкновениях с вооруженной оппозицией погибли более 2,5 тысячи военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов Сирии, против которых действуют хорошо вооруженные боевики, а число жертв среди мирного населения превысило отметку в 3,2 тысячи человек.