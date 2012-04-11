Путин выступит перед Госдумой с заключительным отчетом о работе

Премьер-министр РФ Владимир Путин представит в Государственной думе заключительный отчет о работе правительства за четырехлетний период деятельности кабмина. Помимо оценки работы правительства, Путин отчитается о преобразованиях в экономике и социальной сфере.

Пресс-секретарь премьер-министра Дмитрий Песков сообщил, что выступление Владимира Путина перед депутатами продлится не более часа. Выступление премьера намечено на 12.00 мск.

Депутаты Госдумы смогут задать свои вопросы: по три вопроса от каждой фракции. В частности, депутаты от "Единой России" поинтересуются, какие меры приняты для адаптации российской экономики к работе в условиях присоединения к ВТО.

Коммунистов волнует проблема приватизации государственного имущества и состояние сельского хозяйства. КПРФ рассчитывает, что в своем выступлении Путин будет не только хвалить, но и критиковать кабинет министров. Выступление премьера намечено на 12.00 мск.

ЛДПР планирует спросить премьера о том, что угрожает интересам нашей страны в связи с событиями в Сирии. "Справедливая Россия" обратит внимание на выборы мэра Астрахани, которые партия считает нелегитимными. Планируется, что на докладе Владимира Путина будут присутствовать все министры, кроме тех, кто не может прийти по уважительной причине.

О новом правительстве Владимир Путин говорить не будет. Но, как ожидается, премьером-министром станет действующий президент РФ Дмитрий Медведев. Отметим, впервые в истории перед депутатами выступит премьер-министр и избранный президент в одном лице.

До вступления Владимира Путина в должность главы государства остается меньше месяца.

Оппозиционеры готовят акцию "Белая Дума. Зададим вопросы Путину". Участники акции намерены взяться за руки и образовать "белое кольцо" вокруг здания, ожидая приезда Путина. Они хотят спросить у него, когда в России появится легитимная власть, избранная на честных и свободных выборах.