Правительство опубликует перечень функций органов исполнительной власти

До июля Правительство должно опубликовать перечень функций органов исполнительной власти. Функции будут либо сохранены, либо отменены. Также они могут быть переданы негосударственным организациям.

Такое поручение Дмитрий Медведев дал Правительству РФ. Как отмечает пресс-служба Кремля, до декабря Правительство должно будет с участием рабочей группы по формированию в России системы "открытое правительство" провести общественное обсуждение этого перечня. По результатам обсуждения будет принято решение о сохранении, упразднении или передаче функций негосударственным организациям.