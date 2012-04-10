Медведев поручил Путину и Иванову провести ревизию всех госпредприятий

Дмитрий Медведев поручил кабинету министров провести ревизию всех госпредприятий. Президент России дал поручение до 1 декабря утвердить перечень компаний, подлежащих приватизации.

Такое поручение было дано премьер-министру РФ Владимиру Путину и главе президентской администрации Сергею Иванову. Как отмечает пресс-служба Медведева, Путину было поручено до1 июля опубликовать реестр всех предприятий, акции или доли которых находятся в собственности РФ.