Медведев решил бороться с коррупцией в высших эшелонах власти

Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос о создании дополнительных институтов противодействия коррупции. Этот вопрос должен быть рассмотрен в срок до 1 июня 2012 года. Речь идет прежде всего коррупции в высших эшелонах власти.

Такое поручение президента было дано главе кремлевской администрации Сергею Иванову, генеральному прокурору РФ Юрию Чайке и главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. По мнению Медведева, отмечает его пресс-служба, необходимо одновременно определить механизмы общественного контроля за осуществлением деятельности таких противокоррупционных институтов.