Глава МИД РФ призвал Кофи Аннана активизировать работу с оппозицией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор со спецпосланником ООН и ЛАГ по Сирии Кофи Аннаном. Глава российского МИД призвал Аннана активизировать работу с сирийской оппозицией.

Как отмечает пресс-служба ведомства, в разговоре Лавров "сделал особый упор на то, что сирийская оппозиция и поддерживающие ее страны также должны предпринять срочные меры в целях обеспечения устойчивого прекращения насилия, призвав Кофи Аннана активизировать работу с ними в этом направлении". Отмечается, что глава МИД РФ проинформировал Аннана о состоявшихся ранее в Москве переговорах с министром иностранных дел Сирии Валидом Муаллемом.