Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в очередной раз опроверг наличие в Ульяновске военной базы НАТО и назвал тех, кто распространяет слухи об ее создании, провокаторами и идиотами. С надеждой хоть как-то прояснить значение этих невоенных терминов «АН» задали вопрос специалистам: «Кого же конкретно можно считать идиотом, а кого – провокатором?»

Виктор Анпилов, лидер движения «Трудовая Россия»:

«Это не делает чести правительству России!»

- Рогозин сам и есть идиот! Ведь он, будучи членом правительства, официально так не опроверг то, что под Ульяновском создается военно-воздушная база для транзита американских грузов в Афганистан и обратно. Он не выступает с опровержениями по ТВ - вот уже и начали проходить акции протеста. Зачем же считать кого-то идиотами и провокаторами и говорить «сам дурак»? По-моему, это не делает чести правительству России. Какая нам разница, перевалочный там пункт или не перевалочный? Когда в Афганистане были советские войска, то США по всему миру объявили нам бойкот, и не только сами участвовали в нем. Более того, всех, кто к ним не присоединялся, они подвергали санкциям. Были введены и экономические, и политические санкции, тогда многие страны не приехали на Олимпиаду в Москву. Значит, тогда это было правильно? А теперь они завязли в Афганистане, и совсем непонятно, вылезут оттуда или нет. Лучше бы Рогозин подумал о том, почему к нам через Афганистан лавиной прут наркотики! Но он начинает просто маяться дурью. Я не знаю, насколько пребывание в Брюсселе в качестве представителя России в НАТО сказалось на менталитете Рогозина, но такие заявления мог сделать человек, который сам является частью штаба НАТО в Брюсселе. Я категорически не согласен с мнением, будто пребывание войск США в Афганистане соответствует и интересам России. Мы против вторжения США и в Ирак, и в Афганистан! А как можно назвать намечающиеся бомбардировки ядерных объектов Ирана, если не ядерным шантажом?

Александр Коновалов, президент Института стратегических оценок:

«Простое облегчение американцам транспортных операций»

- Идиотами в греческих полисах называли тех, кто имеет права голоса, может принимать участие в политической жизни, но не пользуется этим правом. У нас же «идиот» - это скорее медицинский термин. Не думаю, что тех людей, которые в Ульяновске выступают против «базы НАТО», можно назвать провокаторами, потому что они - продукт нашей системы, нашего ТВ и пропаганды, а еще нашего дикого антизападничества, которое насаждалось сверху тем же Дмитрием Олеговичем Рогозиным. Эти люди, конечно, не провокаторы, и они искренне обеспокоенны тем, не сделает ли НАТО что-то плохое, оказавшись в середине нашей территории? На самом деле появление в Ульяновске перевалочного пункта для нужд группировки НАТО и, прежде всего, для нужд США в Афганистане (учитывая, что в течение ближайших 2-х лет будет происходить вывод оттуда основных американских воинских соединений, и сейчас надо будет снабжать эту группировку) полностью соответствует безопасности России. Так вышло, что впервые в новейшей истории мы обеспечиваем свою национальную безопасность на деньги американских налогоплательщиков и не платим ни капли крови своих солдат. Ведь американцы в Афганистане сейчас воюют и в наших интересах тоже, а перевалка – это не база, потому что там не будут находиться сколь-нибудь существенные воинские контингенты. Это простое облегчение американцам транспортных операций, которое полностью находится под нашим контролем – и под таможенным, и под военным. Если не относиться к НАТО, как к какой-то ужасной опасности, и если объективно оценивать роль и возможность этой организации, то можно увидеть, что эта перевалка в Ульяновске не несет нам никакой угрозы. Наоборот, она несет новые рабочие места и заработки для нашего государства.

Леонид Ивашов, президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник:

«Мы видим все эти ангельские штучки!»

- Что ж, Дмитрий Олегович защищает ситуацию, принятую властями. Можно как угодно, в том числе и перевалочным пунктом, называть объект в Ульяновске, но в военной терминологии США и НАТО это называется: «тыловая оперативная база». А дальше речь идет о действиях на этой базе, о том, что там будет происходить... Совсем не важно, как это называть, ведь американцы всегда маскируют свои агрессивные действия, называя военные акции то каким-то миролюбивым ангелом, то некоей свободой, то еще чем-то... Однако мы видим все эти ангельские штучки! Непонятны многие комментарии наших властных институтов относительно этой военно-тыловой базы США в Ульяновске. Сердюков в ответ на запрос председателя комитета Госдумы по обороне утверждает, что это нам очень выгодно и в плане взаимодействия с НАТО, и для нашей же безопасности. Но в других ответах он заявляет, что это чисто коммерческий проект, который не имеет никакого отношения к Минобороны, потому что этим занимается Минтранс. То он же говорит, что все будет проверяться до последней детали, то глава регионального таможенного управления заявляет, что мы не имеем права ни к чему прикасаться и все будет опечатано. Весь этот бред говорит о том, что либо власть не понимает, что это такое, либо существует некий неумелый сговор для того, чтобы маскировать все эти процессы. А что делали США и в то время, когда в Афганистане были наши войска, и когда мы выводили их оттуда? Они просто способствовали уничтожению наших ребят…