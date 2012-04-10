Жириновский прокомментировал поездку волгоградских чиновников в Италию

В Госдуме сегодня прокомментировали поездку волгоградских чиновников и парламентариев, которая вызвала активные обсуждения блогеров. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил: "При назначении губернаторам надо сказать: дома сидите, не раздражайте народ, у людей нет денег".

"АН" писали, что 50 человек - волгорадские депутаты и чиновники - во главе с губернатором области Сергеем Боженовым побывала в Италии. А в ночь на вторник они вернулись в Волгоград.

По словам чиновников, поездка проходила за их личный счет. Но в Интернете появились иные данные. Накануне один из депутатов от КПРФ обратился в Генпрокуратуру с просьбой определить источники финансирования поездки. Эту инициативу поддержали и другие партии.

"Мы поддерживаем инициативу коллег, которые делают запрос в Генпрокуратуру, потому что слишком красиво живут наши чиновники, и мы понимаем, за чей счет они живут, и надо ставить чиновников на место", — заявил в эфире "России 24" лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

На вопрос, была ли у поездки именно деловая цель, депутат Владимир Попов ответил, что он совместил деловые цели и свой отпуск, при этом ему поездка "обошлась в 70 тысяч рублей за саму поездку".

Волгоградские депутаты намерены разбираться со слухами.