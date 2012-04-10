Акция «Белая Дума. Зададим вопросы Путину» пройдет в день отчета премьера

Оппозиционеры готовят акцию «Белая Дума. Зададим вопросы Путину». Об этом сообщил координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. Он сказал, что акция пройдет в Москве в среду, 11 апреля.

Участники мероприятия утром придут к зданию российского парламента, где действующий премьер и избранный президент Владимир Путин будет отчитываться перед депутатами Госдумы о проделанной работе на посту председателя правительства.

Оппозиционеры будут прогуливаться вокруг здания Госдумы с белыми лентами и другими атрибутами движения «За честные выборы».

Участники акции намерены взяться за руки и образовать «белое кольцо» вокруг здания, ожидая приезда Путина. Они хотят спросить у него, когда в России появится легитимная власть, избранная на честных и свободных выборах.

Участники акции «Белая Дума. Зададим вопросы Путину» также выразят солидарность с участниками голодовки в Астрахани.

"АН" писали, что блогер и оппозиционер Алексей Навальный и врач Елизавета Глинка, известная как "Доктор Лиза", приехали в Астрахань. Московские оппозиционеры намерены провести акцию в поддержку участников голодовки, выступающих за отмену результатов выборов мэра Астрахани.