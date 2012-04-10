Рогозин назвал идиотами распространяющих слухи о базе НАТО

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин назвал тех, кто распространяет слухи о создании в Ульяновске военной базы НАТО, "провокаторами" и "идиотами". Так Рогозин прокомментировал сообщения о голодовке ульяновских коммунистов.

"Нет никакой базы НАТО в Ульяновске", - уверяет вице-премьер. По его словам, голодовка - штука серьезная. "Это жест предельного отчаяния. Нельзя профанировать протест из-за чьей-то глупой шутки насчет "базы НАТО", - отметил Рогозин, отметив, что "кто-то устроил провокацию и толкнул наивных людей на глупость. Позор". В своем микроблоге Twitter он написал: "Тот, кто распространяет "новость" про "базы НАТО в РФ", или провокатор, или просто идиот. Считайте, что это официальное заявление".

В марте глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил появившуюся в начале февраля информацию том, что в Ульяновске будет создан пункт для транзита невоенных грузов НАТО в Афганистан. Лавров тогда сообщил, что ведутся соответствующие переговоры.

МИД РФ дал подробные разъяснения относительно возможного транзита грузов НАТО из Афганистана через Ульяновск, подчеркнув, что база в Ульяновске будет носить исключительно мирный характер. Но, несмотря на заверения российского внешнеполитического ведомства о мирном характере транзитного пункта, в Москве, Ульяновске и нескольких других городах в субботу, 7 апреля, прошли митинги КПРФ против создания "базы НАТО".

По словам выступившего на митинге в Москве лидера коммунистов Геннадия Зюганова, создание натовской базы означает, что "в центре России образуется гнойник, который станет не только перевалочным пунктом для всевозможных военных грузов и техники, но и одним из главных на территории страны наркопритонов".

Позднее стало известно, что в Ульяновске коммунисты начали бессрочную голодовку, протестуя против присутствия НАТО в России.