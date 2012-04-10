Американский Госдеп назвал состав ядерных арсеналов США и России

Госдепартамент США выпустил справку о ходе выполнения российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (нового ДСНВ).

По данным американского Госдепа, в настоящее время на вооружении России находится 494 оперативно развернутых носителя ядерных боезарядов, в число которых входят межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), тяжелые бомбардировщики (ТБ) и баллистические ракеты на подводных лодках (БРПЛ). У США таких носителей сейчас - 812.

Информация в справке приводится по состоянию на 1 марта текущего года. Она отражает официально предоставляемую сторонами друг другу статистику, передает ИТАР-ТАСС. В целом развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР и БРПЛ, а также ТБ в России насчитывается 881, в США – 1 тысяча 40.

В соответствии с положениями Нового договора, двусторонняя консультативная комиссия должна проводить ежегодно не менее двух сессий в целях координации и обсуждения технических вопросов, связанных с выполнением ДСНВ. Ее первое заседание состоялось в марте-апреле 2011 года.

Новый договор предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали: 700 единиц для развернутых МБР, БРПЛ и ТБ; 1 тыс. 550 единиц для боезарядов на них; 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Договор обязывает производить обмен информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.

Москва и Вашингтон в рамках выполнения двустороннего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений впервые произвели на минувшей неделе обмен телеметрической информацией.

Представитель американского госдепартамента Джейми Маннина сообщил, что обмен данными состоялся в прошлый четверг.

Новый Договор, подписанный президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой, вступил в силу 5 февраля 2011 года.