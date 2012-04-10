В Астрахань к участникам голодовки присоединился Алексей Навальный

Блогер и оппозиционер Алексей Навальный и врач Елизавета Глинка, известная как "Доктор Лиза", приехали в Астрахань. Московские оппозиционеры намерены провести акцию в поддержку участников голодовки, выступающих за отмену результатов выборов мэра Астрахани.

В астраханском аэропорту Навальный накануне вечером сказал: "Приехали, чтобы поддержать Олега Шеина. Завтра будет возможность пообщаться, ждем всех в десять".

Сегодня Навальный и Елизавета Глинка примут участие в митинге за отмену результатов выборов главы города, организатором которого выступят сторонники бывшего кандидата в мэры Астрахани, инициатора голодовки - эсера Олега Шеина, передат Интерфакс.

Ранее в своем блоге оппозиционер сообщил, что в понедельник, 9 апреля, едет в Астрахань. Навальный призвал своих сторонников присоединиться к нему, чтобы поддержать экс-кандидата в мэры, представителя "Справедливой России" Олега Шеина, который уже более 20 дней держит голодовку в знак протеста против итогов выборов, которые считает подтасованными в пользу кандидата от "Единой России" Михаида Столярова.

Готовность поехать в Астрахань выразил также борец с наркотиками Евгений Ройзман. В Москве накануне голодовку солидарности с астраханскими оппозиционерами начали координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов и еще несколько активистов.

В Москве в понедельник в пикете протеста около представительства Астраханской области в столице приняли участие депутаты Госдумы от "Справедливой России" Илья Пономарев и Дмитрий Гудков. Они также вышли на Красную площадь с плакатами в поддержку Шеина.В Астрахани в акции сейчас принимают 18 человек.