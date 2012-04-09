Российских нефтяников судят в Ливии за пособничество Каддафи

В понедельник в Триполи прошло второе судебное слушание по делу о пособничестве режиму бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, по которому в качестве обвиняемых проходят граждане СНГ. Перед судом предстали 18 украинцев, 4 россиянина и 2 белоруса.

Первое заседание суда прошло 5 апреля. Следующее назначено на 16 апреля.

Сегодня группе граждан СНГ предъявили обвинения.

"Они обвиняются в том, что обстреливали ракетами класса земля-воздух самолеты НАТО, которые обеспечивали защиту мирных жителей в рамках резолюции Совета Безопасности ООН", - заявил полковник ливийской армии Али аль-Шейки.

По словам полковника, обвиняемые работали на Каддафи в качестве наемных солдат, помогали войскам подавлять народные восстания и совершали нападения на мирных жителей, передает "Интерфакс".

Судьба 4-х украинских граждан, которые с самого начала попали в руки повстанцев из группировки "Городской революционный комитет" в Триполи, неизвестна. Дипломаты России, Украины и Белоруссии намерены добиваться оправдания граждан своих стран и возвращения их на домой.

"АН" писали, что в сентябре 2011 года стало известно о задержании в конце августа на западе Триполи бойцами повстанческого батальона "Какаа" в Ливии более 20 украинцев, а также граждан России и Белоруссии по подозрению в пособничестве Джамахерии.

Граждане России - инженер-нефтяник из Энгельса Владимир Долгов и нижегородец Александр Шадров, а также одеситы, граждане Украины - сын россиянина Шадрова Максим Шадров и его жена Ольга Шадрова, о которых удалось получить наиболее полную информацию, утверждали, что они являются гражданскими специалистами российского-ливийского СП "Дакар" (Tahara), прибывшими для обслуживания нефтяных скважин. Но боевики обвиняли их в том, что они являются наемниками, воевавшими на стороне Каддафи.

МИД РФ и МИД Украины эту информацию неоднократно опровергали. Граждане СНГ, не особо отрицали, что им приходилось заниматься ремонтом, в основном, старых грузовиков армии Каддафи. И то не по доброй воле. А оружие им никто и не доверял.

Восемь месяцев ливийские повстанцы держали группу под арестом, несмотря на то, что их вина не была доказана. Российским дипломатам за это время удалось только иногда передавать еду и одежду Долгову и Шадрину. Имена ещё двух россиян, которых сегодня судят в Триполи, не назывались.

В марте 2012 года трое граждан Украины, одесситы Сергей Волошин, Олег Герасимов и Ольга Шадрова, усилиями украинских дипломатов были освобождены из ливийского плена и вернулись на родину, остальные удерживались ливийскими повстанцами под стражей.

МИД РФ преуспел меньше: несмотря на то, что дипломаты предпринимали попытки по освобождению из ливийской тюрьмы россиян, спецпредставителю президента РФ по сотрудничеству со странами Африки Михаилу Маргелову не удалось даже улучшить их положение существенно. С января российских дипломатов к пленным гражданам РФ ливийцы не пускают.

В четверг, 5 апреля, в Украину возвратился одессит Максим Шадров. Отец Шадрова, гражданин России Александр, тоже работал в Ливии, причем, как и Владимир Долгов, уже не первый раз. Ливийские повстанцы несколько раз устраивали очные ставки с бывшими офицерами Каддафи, которые после его смерти быстро стали "революционерами".

"Приезжал один генерал повстанческих войск - при Каддафи тоже был генералом. Он пальцем показал на отца и заявил - мол, он работал на Каддафи. Только не уточнил, что папа помогал армии Каддафи еще при СССР - военным специалистом", - отметил Шадров-младший, передает портал Segodnya.ua. Кроме показаний этого генерала и слов одного из заложников, никаких других фактов "наемничества" ливийской прокуратуре так и не удалось найти. Тем не менее в Триполи над "пособниками" лидера Джамахерии идЁт суд.

Максима Шадрова и его жену Ольгу ливийцы отпустили беспрепятственно, не предъявив им никаких обвинений.

Отметим, что не только российские дипломаты беспомощны в Ливии. Максим Шадров подчеркивает и бессилие МИД Украины.

"Посольство никак не защищает наших людей в плену. И ливийцы пренебрежительно относятся к украинским сотрудникам посольства. Часто посольских даже не пускали к нам. Даже к медсестрам ливийцы относятся более уважительно", - добавил Шадров.