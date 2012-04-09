Пресс-служба Чиркунова заявила, что губернатор пока не уходит в отставку

Автор книги "Государство и конкуренция", вышедшей в свет в конце марта, Олег Чиркунов, который возглавляет регион уже 8 лет и срок полномочий которого истекает в 2015 году, не собирается в ближайшее время покидать пост губернатора Пермского края.

"На встрече с президентом в марте обсуждалась возможность досрочного ухода с поста. В ближайшее время Чиркунов не собирается покидать пост", — сказали в пресс-службе Губернатора Пермской области, передает Интерфакс.

"АН" писали, что в понедельник появилась информация, что губернатор Пермского края Олег Чиркунов во время встречи с президентом РФ Дмитрием Медведевым заявил, что намерен покинуть свой пост досрочно. Отметим, что по сообщению пресс-службы Кремля, последняя рабочая встреча Чиркунова с Медведевым состоялась 7 марта.

Напомним, в декабре 2011 года пермяки потребовали отставки Чиркунова. Губернатор заявил, что не планирует занимать пост главы региона третий срок подряд. Сам Чиркунов ранее не исключал, что напишет заявление после принятия закона о выборах губернаторов. Свое решение он объяснил тем, что "человек не в состоянии работать результативно на одном месте больше 7 лет".