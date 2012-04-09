Покинуть свой пост досрочно собирается губернатор Пермского края?

В понедельник появилась информация, что губернатор Пермского края Олег Чиркунов во время встречи с президентом РФ Дмитрием Медведевым заявил, что намерен покинуть свой пост досрочно.

Об этом сегодня сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы краевой администрации, которая сказала, что "Чиркунов встретился с президентом и уведомил о своем намерении покинуть пост".

Однако Интерфакс сообщил, также со ссылкой на пресс-службу, что "на встрече с президентом в марте обсуждалась возможность досрочного ухода с поста. В ближайшее время Чиркунов не собирается покидать пост".

Чиркунов стал исполняющим обязанности губернатора Пермского края в апреле 2004 года. В декабре 2005 года он был назначен на пост губернатора. В декабре 2010 года краевой парламент утвердил кандидатуру Чиркунова на второй срок, его полномочия истекают в 2015 году.