Горбачев и его сторонники обсудят создание новой социал-демократической партии

Экс-президент СССР Михаил Горбачев и его сторонники планируют в апреле обсудить создание новой социал-демократической партии. В фонд Горбачева поступают письма с поддержкой такой идеи.

Михаил Горбачев рассказал: "Действительно, в "Горбачев-Фонд" поступают письма с поддержкой идеи создания новой социал-демократической партии. Мы планируем 17 апреля провести встречу, на которой будет обсуждаться вопрос о создании соответствующего оргкомитета", - цитирует его Интерфакс.