На шести виртуальных "избирательных участках" (в ЖЖ, Фейсбуке, ВКонтакте, Открытом Омске и Омске Политическом) третий день идет тестовое голосование за выдвинутых сетевым сообществом кандидатов на пост мэра Омска.

Основное голосование на праймериз "Гражданина мэра" назначено на 13-16 апреля. К моменту запуска пробного голосования было выдвинуто 23 кандидата. Один - Александр Минжуренко - заявил самоотвод.

Свою кандидатуру на пост мэра Омска выдвинул известный блогер, соучредитель «Лиги избирателей» , руководитель проекта Ridus Илья Варламов. Он дал согласие на участие в кампании и пообещал подготовить программу мэра.

Варламов соневался, но потом принял решение: «Мы пообщались с членами оргкомитета «Гражданин мэр» и пришли к выводу, что мое выдвижение было бы правильно. Необходимо привлечь внимание к этим выборам, как-то встряхнуть народ».

По его словам, он был в Омске лишь один раз. Но для знакомства с городом и изучения обстановки в Омск планирует приехать его официальный представитель Максим Кац. По итогам первых суток, по состоянию на 00:00 9 апреля, итоги одной их соцсетей: Илья Варламов - 60, Олег Смолин - 38, Сергей Костарев - 30, Семен Матюшенко 28, Игорь Федоров 21, Михаил Яковлев 18, Алексей Казанник 5. Числа - проценты от общего числа проголосовавших (сумма - больше 100, поскольку тестовое голосование на некоторых участках проводится по "рейтинговой схеме"), пишет Омский региональный портал «Открытый Омск».

В окончательный список будут включены только кандидаты, явно подтвердившие готовность выдвигаться и обязательство подписать Гражданский пакт - публичное обязательство перед горожанами о приоритете интересов жителей Омска в случае избрания на пост мэра.

Напомним, в Ярославле на выборах мэра победил беспартийный Евгений Урлашов.