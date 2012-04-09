Президентом Южной Осетии избран Леонид Тибилов. Бывший глава республиканского КГБ набрал во втором туре президентских выборов 54,12% голосов.

Результаты выборов сообщила в понедельник председатель избирательной комиссии Белла Плиева. Соперник Тибилова Давид Санакоев - 42,65%.Явка составила 71,26%.

"Леонид Харитонович Тибилов считается избранным на должность президента Республики Южная Осетия", - заявила Белла Плиева. Давид Санакоев признал свое поражение и поздравил экс-главу КГБ с победой.

Напомним, Тибилов намерен пригласить Санакоева в свою команду, так как считает его профессионалом.